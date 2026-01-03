箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）王者青学大が１０時間３７分３４秒の大会新記録で史上初２度目の３連覇を果たした。これが９度目の優勝となった。往路新記録、復路新記録、総合新記録の完全優勝となった。５区黒田朝日（４年）の異次元区間新による大逆転往路Ｖの勢いそのままに復路を駆け抜けた。６区に抜てきされた１年生の石川浩輝（１年）が区間３位の５７分１６秒の快走で、１８秒だった２位早