私（義母）は夫と2人暮らしをしています。夫は会社役員をしていました。お互いに亡き親の遺産もあるため、可愛い孫たちに心置きなくお金を費やすことができています。一人息子のヒロトが結婚したときは、息子のお嫁さんであるチカさんを娘のように思っていました。けれどチカさんにはなぜか避けられてしまったのです。ヒロトによると私たちのことが嫌いなのだとか……。それならそれで、嫁抜きで孫たちと思いっきり楽しんでやろう