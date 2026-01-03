育成を含め11人が入団…1位は石塚裕惺2025年シーズンは優勝した阪神に15ゲーム差の3位に終わった巨人。前年のドラフト会議では11人（育成6人）が加入したが、チームの起爆剤となるような活躍をみせたルーキーは登場しなかった。花咲徳栄高から1位で入団した石塚裕惺内野手は怪我で出遅れたが、2軍で55試合に出場し打率.327、3本塁打、25打点、OPS.891と躍動した。1軍では9打数1安打ながら、オフはオーストラリアでのウインター