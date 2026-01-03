お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が1日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に出演。お笑いコンビ、カカロニ栗谷（36）の結婚発表について言及した。栗谷は昨年12月30日放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」内で結婚を発表。証人には明石家さんまが選ばれ、昨年11月22日に婚姻届を提出したという。小木は栗谷とはプライベートのフットサルチームで一緒にプレーする仲