東京都内の用水路に「巨大金魚がいる」という噂を聞きつけ、実際に調査に乗り出した様子を収めた動画がYouTubeで注目されています。投稿したのは、珍しい生き物や深海魚、外来種を捕獲する活動を発信しているYouTubeチャンネル「あらかわちゃんねる」のあらかわさん（@Arakawa455）。動画には、野生にいることはあり得ない真っ赤な外来魚「パロットファイヤーシクリッド」を自ら捕獲するシーンが映し出され、多くの反響が寄せられ