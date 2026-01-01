アーティストのT.M.Revolutionが12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。ステージ場で見せた“圧巻の7秒間”に視聴者が「嘘やろ」「すごすぎ」「55歳とは思えん」と驚きの声を上げた。【映像】西川貴教、ステージ場で見せた“圧巻の7秒間”驚きの声T.M.Revolutionは『ももいろ歌合戦』3回目の出演にして初めての大トリを務めた。選曲されたのはTVアニメ「機