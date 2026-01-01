日本航空石川が実践…“ひと冬で化ける”選手を生むトレーニング雪が降る冬場は外でボールを使った練習ができず、選手の技量が停滞する時期と思われがちだ。しかし、春夏通算6度の甲子園出場を誇る日本航空石川の中村隆監督は「積雪地帯の高校は不利と言われてきたが、今は強みにもなる」とプラスに捉えている。雪に閉ざされた時期こそ、体作りに集中できる絶好の機会なのだ。中村監督が重視するのは自重トレーニング。「自分