習近平国家主席は12月31日、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）とインターネットを通して、2026年に向けた新年の挨拶を発表しました。全文は次の通りです。同士の皆さん、友人の皆さん、こんにちは。歳月がめぐり、輝かしい歩みは日々新たになっています。新年を迎えるに当たり、私は北京から皆さんに心からの祝福をお送りします。2025年は「第14次五カ年計画」の最後の年でした。この5年来、私たちは力強く奮