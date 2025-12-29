私（ミドリ、39歳）の最愛の妹（アヤカ、34歳）に病気が見つかり、手術と入院が必要になりました。私は妹から甥（レン、3歳）と姪（ヒマリ、1歳）を3ヶ月ほど預かってほしいと頼まれましたが、夫（タケシ、42歳）に「生活費等お金のことをよく話し合うべき」と指摘されます。しかし妹には「病気なのにお金をとるのか」と怒られてしまったのです。困った私は母に相談すると、両親（父：オサム、60代、母：マユミ、60代）と私たち夫