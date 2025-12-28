¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season£µ¡Ù¡ÊÁ´12²ó¡Ë¤ò2026Ç¯£±·î£¶Æü¡Ê²Ð¡ËÌë11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î£´Ì¾¤¬¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤­¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È