2025年の年間ランキング記事を振り返ります。【2025年住まい部門3位】に輝いたのはこちらの記事でした。近年、人気の高い「洗面所と脱衣所を分ける間取り」。5年前に4LDKの一戸建てを建て、3人の子育てをしている日刊住まいライターも、「生活上のトラブルを防いでプライベート空間を守れるように」という思いから、洗面所と脱衣所を分けたそう。しかし、5年住んでみて、メリットと同時に想定外の「デメリット」もあったといいます