オンラインRPGゲーム『ドラゴンクエストX オンライン』が2025年12月25日、無料でプレイできる「キッズタイム」を、26年6月に終了すると発表した。「『キッズタイム』を、2026年6月25日（木）メンテナンスまでをもって終了」ドラゴンクエストX オンラインは、人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズ初となるオンライン作品だ。「皆をつないで世界がつながる」「終わらないドラクエ」をキャッチコピーに、プレーヤーは「アストルティア