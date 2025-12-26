オンラインRPGゲーム『ドラゴンクエストX オンライン』が2025年12月25日、無料でプレイできる「キッズタイム」を、26年6月に終了すると発表した。

ドラゴンクエストX オンラインは、人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズ初となるオンライン作品だ。「皆をつないで世界がつながる」「終わらないドラクエ」をキャッチコピーに、プレーヤーは「アストルティア」と呼ばれる世界での冒険を進めていく。

12年8月、Wii版向けに第1作となる「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン」が発売された。その後、Wii U、Windows、PlayStation 4などに対応プラットフォームを拡大し、現在は「Windows・PlayStation 4・Nintendo Switch・ブラウザ」の4環境でプレイ可能となっている。

有料での大型アップデートも継続的に行われており、26年6月25日にはバージョン8に相当する「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」が発売される予定だ。

ゲーム運営は12月25日、公式サイトに「バージョン8.0 大型アップデート後の『キッズタイム』について」とのお知らせを公開した。

「利用券を必要とせず無料でプレイできる『キッズタイム』を、2026年6月25日（木）メンテナンスまでをもって終了させていただきます」

キッズタイムについては「プレイ利用券の有無に限らず遊べる特別な時間帯」であり、「サービス開始当初の2012年当初、主に未成年のお客様にとって利用券のお支払い契約が遊ぶことに対する支障になってしまうことを勘案して設定した取り組みとなります」と説明している。

サービス終了の理由について、運営は次の3点を挙げた。

・サービス開始当初、対象としていた未成年のお客様の多くがすでに成人されているであろうこと

・2012年当時と比較し、継続契約を行うサブスクリプションサービスが一般的になったこと

・調査の結果、キッズタイムをご利用いただいているお客様の多くが成人であったこと

これらを踏まえ、「当初の目的を達成し役割を終了したと判断し、このたび『キッズタイム』を終了させていただくことといたしました」という。

SNSでは、赤裸々なサービス終了理由に「キッズタイムなのにキッズはいませんでしたって草 大人は金払えよ！」「13年も経てばキッズも大人になるって事か って新規キッズおらんのかーい！」など面白がる声が相次いだ。

「利用券の収益によりサービスの運営を維持しております」

キッズタイム終了後については、「プレイ利用券」を購入することで引き続きゲームを利用できるとした上で、「『ドラゴンクエストX オンライン』は、利用券の収益によりサービスの運営を維持しております。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけた。

なお、プレイ利用券の料金は、機種や登録キャラクター数によって異なる。

Windows版およびNintendo Switch版では、30日間利用券の場合、3キャラコースは1200円、4キャラコースは1400円、5キャラコースは1500円だ（いずれも税込）。PlayStation 4版は「5キャラコース」のみで、30日1500円だ。

いずれの場合も、30日単位で最長90日分まで購入可能で、利用日数に応じた割引が適用される。