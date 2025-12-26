大雪などの影響で空の便に影響が出ています。日本航空は午前11時現在、新千歳空港や出雲空港を発着する便を中心に38便の欠航を決めました。およそ3800人に影響が出るということです。また、全日空も午前11時半現在で17便の欠航を決めていて、およそ1700人に影響が出るということです。現時点で欠航が決まっていない便でも今後、欠航となる可能性があるため、航空各社は最新の運航状況に注意するよう呼びかけています。