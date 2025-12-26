引退した楠本泰史氏は2017年ドラフトで支配下82人中81番目の指名今季限りで阪神を戦力外となり現役を引退した楠本泰史氏は、2017年ドラフト8位でDeNAに入団してプロ野球生活をスタートさせた。同年ドラフトでは支配下82人中、81番目の指名。「もう無理かも」とネクタイを外したところから歓喜の瞬間が訪れた。プロ1年目はオープン戦で12球団新人1号を放ちながら、涙の“懲罰降格”も経験。DeNAでの7年間を回顧した。東北福祉大