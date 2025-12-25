【カイロ＝西田道成】イエス・キリスト生誕の地とされるパレスチナ自治区ヨルダン川西岸ベツレヘムで２４日、２０２３年１０月のガザ紛争以降中止されていたクリスマスの祝福行事が３年ぶりに行われた。聖誕教会前の広場に設置された恒例のクリスマスツリーの下に多くの人が集まり、記念撮影するなどお祝いムードに包まれた。ＡＦＰ通信によると、街にはこの日、太鼓やバグパイプが奏でるクリスマスキャロルが鳴り響き、数百人