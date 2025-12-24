俳優・アーティストののんが23日までにオフィシャルブログを更新。レギュラーラジオ番組の年内ラスト放送を迎えた心境とともにゲストとのオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 ラジオ番組「TOPPAN INNOVATION WORLD ERA」（J-WAVE）のナビゲーターを務めるのん。21日、『今年最後の』と題してブログを更新すると「以前、TOKYO FMで音楽を 書き下ろしてくれました。大好きな大好きなフレネシさんが活動再開！」と報