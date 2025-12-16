2019年と2024年に出席して英語でスピーチドジャース・大谷翔平投手が、2026年1月24日（日本時間25日）に開催されるニューヨーク全米野球記者協会（BBWAA）主催の「夕食会」に出席する見込みと、米紙「ニューヨーク・ポスト」メッツ番記者のマイク・プーマ氏が伝えた。大谷は2024年に黒のタキシードで出席し、英語スピーチを披露していた。「夕食会」には前年のMVP、サイ・ヤング賞投手、新人王などが招待されるまさに特別な時間