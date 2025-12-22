元TOKIO松岡昌宏（48）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。嵐について語った。今回は「金言＆未公開SP」。TOKIOは6月に解散を発表。嵐は来年5月でのグループ活動終了を明らかにしている。松岡は「松本（潤）と大野（智）はよく飲みますね。仕事をよく一緒にやっていたもんですから」と交流を話した。そして「松本は自分とはタイプが違うんですけど、物事に対する熱さみたいなものとか、男くさいのは松