メジャー通算338試合で打率.222、47本塁打、143打点巨人は22日、メジャー通算47発のボビー・ダルベック内野手の獲得を発表した。今季はマイナーリーグ3A計3球団で105試合に出場して打率.269、24本塁打、82打点。ペナント奪回を目指すチームに、強力な助っ人が加わる。30歳のダルベックは、2016年ドラフトでレッドソックス入り。2020年にメジャーデビューを果たし、2021年には133試合で25本塁打を放った。今季はホワイトソック