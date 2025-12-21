英語にプールにプログラミング…。子どもの将来のために「いろいろな習い事をさせないと！」と不安になる人も多いかもしれません。しかし、多数の教育機関と連携しながら子どもの未来のサポートと研究を行っている「いこーよ 子どもの未来と生きる力研究所」によると、発達によいとされる習い事をやみくもに行えばいいわけではないそう。子どもの習い事に対する親の心構えについて、詳しく教えてもらいました。※ この記事は『自立