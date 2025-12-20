統一ライオンズのチアがメッセージ今や台湾だけでなく、日本や韓国でも人気を誇る台湾プロ野球（CPBL）のチアガールたち。 統一ライオンズのチアガール「Uni-girls」のメンバーがFull-Countにメッセージを寄せた。ニーニー、スーチー、Yukiが愛する日本文化を語った。統一ライオンズは過去に元中日の郭源治や、現日本ハムの古林睿煬らが在籍するなど日本にも馴染みが深い。ニーニーは2011年から所属。「私は北海道が好きです。