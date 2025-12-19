新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アニメ『葬送のフリーレン』第２期を2026年１月16日（金）より無料放送する。 『葬送のフリーレン』は、「週刊少年サンデー」（小学館刊）にて連載中、原作・山田鐘人、作画・アベツカサよるシリーズ世界累計部数3200万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品。勇者たちによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンがかつて共に魔王