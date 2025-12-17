2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が14日、オフィシャルブログを更新。高校時代から通い続けている思い出の町中華を訪れたことを報告し、当時のエピソードや店主との温かな交流を明かした。 この日、新山は『2025/12/14』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「わたしが高校生の時に近所に住んでいて、本当によく通わせてもらったお店！」と切り出し、 東京・神保町にある町中華の名店「兆徳」を訪れ