１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１８」の前日計量で対戦相手から不意打ちで平手打ちされ、失神した竜がくも膜下出血を公表したことを受けて、平手打ちを行った千葉喧嘩自慢の江口響が１６日、自身のＸを更新。「竜くんとは話した。それを外野に説明する必要はない。当事者同士と運営と話する。臆測で騒ぐガヤと、それに踊らされて便乗してくるインプ稼ぎの連中お前らに関係な