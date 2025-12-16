ハイクオリティフィギュアの製造・販売で好評を博すSpiceSeedより、キン肉マンシリーズ『マッスル・ドッキング』の予約が12月20日（土）の20：00から開始される。＞＞＞『マッスル・ドッキング』決定版フィギュアをチェック！（写真3点）『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS