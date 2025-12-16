【キン肉マン】マッスルドッキングの決定版フィギュア誕生！
ハイクオリティフィギュアの製造・販売で好評を博すSpiceSeedより、キン肉マンシリーズ『マッスル・ドッキング』の予約が12月20日（土）の20：00から開始される。
＞＞＞『マッスル・ドッキング』決定版フィギュアをチェック！（写真3点）
『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。
キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人・キン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語で、1983年に初アニメ化。超人たちをデザインした「キンケシ」は1.8億体以上を販売する大ブームを巻き起こした。
そんなキン肉マンと、そのパートナーが繰り出す至高のタッグ技『マッスル・ドッキング』が、表情の再現と細部のディテールまでこだわり抜いた圧倒的なサイズ感のフィギュアに仕上げられた。これぞマッスルドッキングの決定版だ。
臨場感を演出するリングのジオラマベースにより360度全ての角度からお楽しみいただける。
原型製作は、キン肉マンの大ファンでもある凄腕原型師 伊藤嘉紀が担当。緻密な計算と徹底的なこだわりによって生み出された『マッスル・ドッキング』。ゆでたまご先生の描く必殺技の圧倒的な迫力を完全再現している。
キン肉マンの世界観をぜひお手元でお楽しみを。
（C）ゆでたまご・東映アニメーション
＞＞＞『マッスル・ドッキング』決定版フィギュアをチェック！（写真3点）
『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。
キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人・キン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語で、1983年に初アニメ化。超人たちをデザインした「キンケシ」は1.8億体以上を販売する大ブームを巻き起こした。
臨場感を演出するリングのジオラマベースにより360度全ての角度からお楽しみいただける。
原型製作は、キン肉マンの大ファンでもある凄腕原型師 伊藤嘉紀が担当。緻密な計算と徹底的なこだわりによって生み出された『マッスル・ドッキング』。ゆでたまご先生の描く必殺技の圧倒的な迫力を完全再現している。
キン肉マンの世界観をぜひお手元でお楽しみを。
（C）ゆでたまご・東映アニメーション