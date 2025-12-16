MF伊東純也(32)らが所属するベルギー1部ゲンクは15日、トルステン・フィンク監督（58）の解任を発表した。今季はここまで国内リーグで6勝6分け6敗の7位にとどまっており、直近は公式戦4試合で白星から遠ざかっていた。かつて神戸でも指揮を執っていたフィンク氏は、24年夏からゲンクの監督を務めた。クラブは公式サイトで「最近の不安定な成績と不規則なパフォーマンスでは、クラブ首脳陣はもはや成功への正しい道を歩んで