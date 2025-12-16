会社員のゆまるさんの漫画「一歳児の食物アレルギー経口負荷試験」が、Xで合計400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む1歳の息子が小麦アレルギーの負荷検査をすることになりました。検査は長時間で、しかもその間はベッドの上で過ごさなければならないという、1歳児にはなかなか厳しいもので…という内容で、読者からは「これは…お疲れさまでした…」「頑張りましたね」「以前より食べられるよう