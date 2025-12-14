寒くなり、夜が長くなる冬は気分が落ち込むことも。そんなときに「これをやると気分が上がる」といった自分の機嫌のとり方を知っておくと、ひとり暮らしでも安心して暮らせます。今回、現在60代で著述家の中道あんさんに、なにかと疲れがたまりやすいこの時期に、心と体を整えてご機嫌に過ごすためにやっていることを教えてもらいました。1：「好きなもの」を暮らしに取り入れる冬は「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの生成