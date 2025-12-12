クリスマスまで、あと2週間となりました。おもちゃやケーキ、ピークを迎えているクリスマス商戦を取材してきました。 （宮下アナウンサー）「サンタさんに何をお願いした？」（子ども）「ばいきんまんの乗り物」 もうすぐクリスマス。2025年はどんなプレゼントをお願いしますか？ 藍住町・ゆめタウンの2階にあるこちらのお店でも、クリスマスプレゼントを求めようと訪れる買い物客が増えています。