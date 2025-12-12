人気のおもちゃは？ケーキのサイズは？ クリスマス商戦たけなわ【徳島】
クリスマスまで、あと2週間となりました。
おもちゃやケーキ、ピークを迎えているクリスマス商戦を取材してきました。
（宮下アナウンサー）
「サンタさんに何をお願いした？」
（子ども）
「ばいきんまんの乗り物」
もうすぐクリスマス。
2025年はどんなプレゼントをお願いしますか？
藍住町・ゆめタウンの2階にあるこちらのお店でも、クリスマスプレゼントを求めようと訪れる買い物客が増えています。
（宮下アナウンサー）
「今、どういったおもちゃが人気なんですか」
（おもちゃのイルカ・内田貞博 常務取締役）
「ニンテンドースイッチ2の本体や、たまごっちパラダイスが非常に人気ですね」
「あとはサンリオの大人気キャラクター・クロミちゃんをモチーフにしたクロミスマホだったり、ポケモンをかわいがり育てていく『ポケなで』という商品が大変人気で品薄です」
（宮下アナウンサー）
「そういった、いわゆる育成ゲームが今、人気なんですか？」
（おもちゃのイルカ・内田貞博 常務取締役）
「そうですね。育成したり一緒に遊んだりするっていうのが、楽しめて人気です」
そのほかにもユニークなおもちゃが。
（おもちゃのイルカ・内田貞博 常務取締役）
「お腹とか触っていただくと声を出したり」
（宮下アナウンサー）
「わ！鳴き声が聞こえてくる」
手に持った哺乳瓶を口に入れてあげると…。
「ごっくんごっくん」
まるで、本物の赤ちゃんのように口を動かして、ミルクを美味しそうに飲んでくれます。
（おもちゃのイルカ・内田貞博 常務取締役）
「3・2・1・GO・シュート！」
コマのパーツを組み替えて楽しむ対戦型ゲーム・ベイブレードや、動物の人形で遊ぶシルバニアファミリーも、根強い人気を見せています。
（宮下アナウンサー）
「木のおもちゃも、こんなにいろんな種類があるんですね」
（おもちゃのイルカ・内田貞博 常務取締役）
「今、木育って言葉ができるぐらい木の質感ですとか、ぬくもりですね、木独特の匂いとかもあるので」
世界にひとつだけの木目が入った、おままごとセットもプレゼントに多く選ばれています。
続いてはクリスマスパーティーの主役、ケーキです。
徳島市庄町にあるこちらの洋菓子店でも、クリスマスケーキの予約が始まっています。
（宮下アナウンサー）
「今年のクリスマスケーキは、どういったものが人気ですか」
（西洋浪漫菓子Okayama・岡山康伸 オーナーパティシエ）
「傾向として、大きなサイズのケーキよりも、小さめのサイズが最近の傾向としては多くなってきていますね」
家族連れでもカットケーキを購入していく人が多いようで、2025年の新作も一人サイズのカップケーキや、4号サイズなど小ぶりのケーキに力を入れています。
そして、ケーキの材料にも物価高の影響が…。
（西洋浪漫菓子Okayama・岡山康伸 オーナーパティシエ）
「卵の価格で言えばほぼ倍、カカオは3倍になっている」
（宮下アナウンサー）
「3倍ですか、そういった物価が高い中ではありますけれども、やはりクリスマスということで」
（西洋浪漫菓子Okayama・岡山康伸 オーナーパティシエ）
「お子様とか周りの方たちの喜びようっていうのは別格だと思いますし、主役を作らせていただいているという誇りを持ってクリスマスを頑張っていきたい」
一人用のケーキや育成型をはじめとする新作のおもちゃなど、暮らしに合わせた商品が2025年のクリスマスを盛り上げそうです。
（小玉アナウンサー）
「育成するゲームは、子ども達だけではなくて、大人も夢中になって遊べそうですね」
「私が子どもの頃と違って、おもちゃもリアルになっていますね、ミルクを飲むときの口もすごくリアルだなと思いました」
（宮下アナウンサー）
「口元を見たら動いていて、すごくびっくりしました。こういった形で、おもちゃもケーキも、時代によって変わっていくんだなと実感しました」
もうすぐ、クリスマスということで、2025年のクリスマス商戦を取材しました。