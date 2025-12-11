自民党本部＝東京・永田町2026年度税制改正大綱の取りまとめに向けて自民党税制調査会は11日、改正案の大枠を固めた。年間所得が約6億円以上の富裕層の所得税を増税するほか、企業向けに設備投資額の7％を法人税から差し引く投資促進税制を創設する。減税メニューが目立つ一方で、既存の税制優遇の縮小など増税も盛り込んだ。防衛増税など党内外から反発が強い項目については結論が出ておらず、大綱決定までに判断する。富裕層