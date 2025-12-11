マツコ・デラックスが10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3時）にゲスト出演。自身にラジオのレギュラー番組のオファーが来ないことに対し、憤慨した。番組によると、マツコのニッポン放送出演は約9年ぶり。番組内はたびたび、自身にラジオのレギュラー番組のオファーがないことについて言及していた。パーソナリティーの佐久間宣行氏は「マツコさんがCM中に、ニッポン放送のそこ