新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本を代表するMCバトル団体と８つの団体から選抜された出場者によるトーナメント戦で真のMC王者を決定するイベント『BATTLE SUMMIT II』にて優勝したラッパー・般若が優勝賞金2,000万円を使いカンボジアで井戸を掘る姿に迫る特別番組『ラッパー、井戸を掘る。』を12月30日（火）夜10時より無料配信することを決定した。 この番組は、『BATTLE SUMMIT II』優勝者・般若が賞金2,000万円