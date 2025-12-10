BTSのJ−HOPE（31）が、50代、60代になった後のプランを明かした。YouTubeチャンネルの「ELLE KOREA」は9日「今日から私の夢はJ−HOPEのTrampollin（トランポリン）です」のタイトルで、6分32秒の映像を公開した。ファッションマガジンのELLEが、J−HOPEがグローバル・アンバサダーを務めるブランドのルイ・ヴィトンの衣装を着て撮影した後のインタビューで「今日のルックはすべて気に入った。ブランド品の服で多様にコーディネー