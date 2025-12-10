「ばぁばの味噌汁がおいしすぎて様子のおかしい息子。笑初めてみる光景すぎて、びっくり」【写真】ばぁばの家で、様子がおかしく！？1歳の息子さんがお味噌汁を飲む動画を、ona_ona_16_さん（@ona_ona_16_）がThreadsに投稿。その食いつきっぷりが話題となっています。動画では、1歳3ヶ月の息子さん「しーくん」がお椀に食らいつく様子が。既にお味噌汁の中身は入っておらず、その勢いはお顔が今にもお椀の中に入ってしまいそう！