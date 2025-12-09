Ｘ（旧ツイッター）などのＳＮＳでは今回の地震を巡り、「（政府や中国が人為的に発生させた）人工地震だ」などのデマや、「（人間によって駆除された）熊のたたりがついに起きた」といった投稿が拡散されている。気象庁の担当者は、デマなどには惑わされず、冷静に対応するよう呼びかけている。また、木原官房長官も９日の記者会見で、「災害に関する情報は政府や自治体、報道機関の情報で確認してほしい」と話した。