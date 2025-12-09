昨今の物価高の影響で、クラブの単価も年々上昇。ユーザーからしたら少しでも安く買いたいと思うのは当然で、そうした心理を突くようにインターネットショッピングやフリマアプリでは、値段が安価な「偽物クラブ」が横行している。見た目は似せていても、クラブ本来の性能は発揮されないまがい物なため、うっかり買って泣きを見るケースも少なくない。そこで、偽物の見分け方を独自のゼロトルク設計でパッティングがやさしくなると