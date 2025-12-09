メーガン妃が米ロサンゼルスのデパートから「今年の悪役」に指名され、同店のオーナーらは妃を「モンテシトのディーバ」とも呼んでいる。英紙デーリー・メールが８日、報じた。メーガン妃は高級デパート「キットソン」の痛烈なクリスマス・ウィンドウ・ディスプレイの一部として「ホリデー・フェイク・クライスト」の悪役ギャラリーに登場した。ビバリーヒルズとウェストハリウッドの間に位置するロバートソン大通りの大規模