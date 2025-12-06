モモの生産量日本一を誇る山梨県が品種ごとの味や香りなどの特徴を広めようと、来年度「桃ソムリエ」制度を創設する。多種多様な品種があるが、ブドウなどに比べて違いが知られておらず、ソムリエに認定した人たちにＰＲ役を担ってもらう考えだ。県は「モモファンを増やし、販路拡大につなげたい」と期待を込める。（甲府支局大野琳華）販路拡大に期待「夏にしか堪能できない自然の甘さと香りが魅力。特に香りはブドウより断