毎日なにかに追われて過ごしていたり、逆に時間がたっぷりあってもだらだらと過ごしてしまったり…。忙しない毎日の中で「時間」を上手に扱えていない人は多いのではないでしょうか？今回は、インスタフォロワー数23万人超の人気インフルエンサー・まあちさんが、毎日の暮らしに変化をもたらす「1さじのスパイス」について紹介します。代わり映えのない日々も、ちょっとの工夫で変化を感じられますよ。※この記事は『1日10分わ