毎日なにかに追われて過ごしていたり、逆に時間がたっぷりあってもだらだらと過ごしてしまったり…。忙しない毎日の中で「時間」を上手に扱えていない人は多いのではないでしょうか？ 今回は、インスタフォロワー数23万人超の人気インフルエンサー・まあちさんが、毎日の暮らしに変化をもたらす「1さじのスパイス」について紹介します。代わり映えのない日々も、ちょっとの工夫で変化を感じられますよ。

※この記事は『1日10分 わたしを整える時間術』（オレンジページ刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

【写真】苦手な食材にあえてチャレンジ

日々を楽しく生きる合言葉「暮らしに1さじのスパイス」

日常生活のなかで「いつもと少しだけ違うこと」をしてみよう、という思いを大切にしています。「暮らしに1さじのスパイス」を加える。料理にたとえると「味変」みたいな感じですね。

毎日同じ時間に起きて、家族のために朝食をつくって、会社に行って、お迎えに行って、子どもをお風呂に入れ、寝かしつけて…気づけば1日が終わり、あっという間に1週間が過ぎていく。あるいは、バタバタと忙しいわけではないけれど、代わり映えのない毎日だと感じている。

そんなときこそ、「1さじのスパイス」がおすすめです。理由は、「いつもとちょっとだけ違うことをする」ことは、あまりハードルは高くない（リスクが少ない）ものの、やってみると思いのほかワクワクする冒険になるからです。

ワクワク感が日々の暮らしに散りばめられていると、毎日がより楽しくなっていきます。ルーティンで過ごす心地よさを味わいつつ、そこにときどき小さな変化をつけることで、日常に発見や刺激が生まれるのです。

ここでわたしの「1さじのスパイス」を3つ紹介します。

1：苦手だった食材を久しぶりに食べてみる

若い頃は苦手だったアボカドを40代になってから食べてみたら、「え、おいしい。もっと食べたい！」となり、驚きました。

夫も最近になって、辛子のおいしさに気づき、「これにも辛子は合うかな？」とあれこれつけてみようとするので、止めるのが大変です（笑）。

若い頃と比べて味覚は変わってきています。食の可能性を広げるという意味でも、「苦手だ」と思い込んでいる食材にチャレンジしてみてはいかがでしょうか？

2：花を1本ずつ選んでみる

部屋に花を飾ることが好きで、思い立ったときにミニブーケを購入していました。はじめからブーケになっているとお得そうだし、おしゃれにまとまっている。でもふと、1本ずつ「ピン」とくる花を自分で選んでみることにしました。

すると驚きの発見が！ つぼみがたくさんついている花を選べたり、大ぶりな枝物をプラスしたりすることで、ブーケを買うよりも豪華なお花のアレンジメントができたんです。さらに価格も、ミニブーケで買うよりもお得でした。お花を飾ろうとするとテーブルの上や部屋が自然に片づくというすてきな副産物もありますよ！

3：毎月ネイルのデザインを変える

指先は小さなパーツで冒険がしやすいので、毎月さまざまなネイルを楽しんでいます。

シンプルなものが好みではあるのですが、ワンカラーのボルドーにしてみたり、マグネットネイルのベースカラーに細フレンチでピンクのラインを入れてもらったり。そのときの気分や季節、はやりを取り入れつつ、ネイリストさんに相談しながら毎回新しいデザインを楽しんでいます。わたしの恒例の「暮らしにスパイス行事」です。

これらの小さな冒険のすばらしいところは、失敗しても傷が浅く、成功すると学びや発見、喜びが大きいことです。傷の浅い失敗は、リカバリーも簡単です。

わたしも以前、前髪を短く切りすぎてあせったことがありました。でも、横に流したりアレンジを工夫したりしながら過ごしていると、2週間もすれば伸びてきます。ネイルだって、気に入らなければ1か月後には別のデザインに変えられます。

もし今、あなたにチャレンジを躊躇していることがあるなら、一歩を踏み出してみませんか？