食品の流通量が増加する年末を前に、徳島保健所が12月5日から食品関係事業者への一斉監視を行っています。食品関係事業者への一斉監視は、食中毒の発生を防ごうと、食品の流通量が増加する年末を前に、徳島保健所が毎年行っています。5日の朝、徳島市中央卸売市場には食品衛生監視員や県の食品Gメンが訪れ、魚の鮮度や保存状態のほか、加工品に賞味期限など正しく記載されているかをチェックしました。特に冬場は、ノロウィルスに