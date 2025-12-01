テレビの申し子・明石家さんまが揺れている。11月29日のMBSラジオ『ヤングタウン土曜日』で、年末恒例特番『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』（フジテレビ系）の放送見送りに言及した際、まさかの「配信化」に触れたのである。【写真】これぞ「大阪名物」即席サイン会に応じるさんまの“神対応”絶対出ないと明言していたYouTubeその“受け皿”候補が、吉本興業の配信プラットフォーム『FANYチャンネル』