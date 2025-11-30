この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぱんこ☺︎ 3y🥖(@omote_no_panko)さんの投稿したエピソードです。皆さんは、両親の若いころや結婚式の写真を見たときのことを覚えていますか？ぱんこさんは、3歳の娘さんに夫との結婚式の写真を見せたところ「かなしい…もうみたくない！」と泣いてしまったそう。そのかわいい理由にほっこりなエピソードです。 自分が生