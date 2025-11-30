3歳娘が両親の結婚式写真に「かなしい…」→ネガ反応の理由に2万いいね「かわいい」「ちょっと分かる」【ママリ】

自分が生まれる前の両親を見て寂しくなってしまった娘

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぱんこ☺︎ 3y🥖(@omote_no_panko)さんの投稿したエピソードです。皆さんは、両親の若いころや結婚式の写真を見たときのことを覚えていますか？ぱんこさんは、3歳の娘さんに夫との結婚式の写真を見せたところ「かなしい…もうみたくない！」と泣いてしまったそう。そのかわいい理由にほっこりなエピソードです。

現在の両親を知っているので、なんだか不思議な感じがしますよね。知らない人のように感じることもあります。





投稿者・ぱんこ☺︎ 3y🥖(@omote_no_panko)さんは、3歳の娘さんに夫との結婚式の写真を見せたところ「かなしい…もうみたくない！」と泣いてしまったそう。ごめんね、でもかわいすぎる…と愛おしさが溢れたぱんこさん。娘さんの泣いてしまった理由にほっこりなエピソードです。

娘が喜ぶかなと思って私と夫の結婚式の写真とか見せてたらジワジワ涙溜まってきて「娘ちゃんがいないのにパパとママがなかよくしてるのさみしい…かなしい…もうみたくない！！！！」と泣いてしまった😭かわいすぎごめん😭

自分がいないときに両親が仲良くしていたのが寂しくて、悲しかった娘さん。かわいらしい嫉妬に、まずはうれしくなってしまいます！これからは娘さんを含めた家族写真が増えるのが楽しみですね。



この投稿には「似たような気持ちになったことあるな…」「他のお宅でもあったとは…☺️」といった共感の声も寄せられていました。小さいうちは特に、そういった寂しいという気持ちが出てくるのかもしれませんね。子育てあるあるのかわいい瞬間にキュンとなる、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）