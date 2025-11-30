外回りで会社や顧客から融資の相談受け、午後はグラウンドで野球の練習西武が10月のドラフトで6位指名した四国銀行・川田悠慎（かわだ・ゆうしん）外野手は、2年間銀行員として勤務した変わり種。直近は会社や顧客を訪問する営業業務を担当していた。プロ1年目に打席に入る際に流れる登場曲には「四国銀行の社歌を使うと決めています」。異例の選曲で“銀行員魂”をたぎらせている。「高知市の大津支店で窓口業務などを一通り経