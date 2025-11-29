フランス・パリのルーブル美術館は、ヨーロッパ以外からの訪問客の入館料を来年1月から45％値上げすると決めました。日本円で約5800円となります。【映像】老朽化した天井（現地の様子）パリのルーブル美術館は、EU（＝ヨーロッパ連合）の加盟国にノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインを加えた欧州経済地域以外からの訪問客の入館料を、来年1月14日から45％引き上げます。現在より10ユーロ高い32ユーロ、日本円で約58