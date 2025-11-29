香港ABEMA TIMES

香港の高層マンションで大規模火災、低層階の保護ネットから出火か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 香港の高層マンションの大規模火災発生当時、改修工事が実施されていた
  • 8棟ある建物全体が工事用の保護ネットに覆われていた
  • 香港当局は、低層階に設置されていた工事用の保護ネットが出火元とみている
